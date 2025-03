Motorista de aplicativo tenta estuprar adolescente após embebedá-la

Homem foi autuado em flagrante - Foto: Reprodução/PCGO

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de estupro e por fornecer bebida alcóolica a uma menor de idade. O caso aconteceu na cidade de Goiatuba, em Goiás. A adolescente de 17 e o pai dela registraram ocorrência na delegacia da região, nesta quarta-feira, 19. A informação é do Portal Metrópoles.

A vítima relatou em depoimento à polícia, que passou a noite na casa de uma amiga, também menor. Na residência, elas teriam bebido e ficaram conversando. Quando a adolescente resolveu ir embora, sua colega chamou um homem que teria se identificado como motorista de aplicativo.

As duas jovens entraram no carro. No caminho para a casa da vítima, o homem, de 29 anos, sugeriu que, antes de chegar à residência, eles parassem em uma distribuidora de bebidas, onde o suspeito comprou cervejas para elas tomarem.

Após beberem, a amiga pediu para que fosse levada de volta para casa. Em seguida, o motorista seguiu viagem em direção à casa da adolescente.

Ainda no caminho, o homem parou o carro e perguntou se a garota iria dar um beijo nele. A adolescente negou. Diante da recusa, o condutor tentou imobilizar a vítima, e aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”.

A vítima conseguiu se desvencilhar e saiu correndo. Na fuga, ela acabou caindo e lesionando o joelho. Uma pessoa que passava pela rua ajudou a jovem a retornar para casa. O autor do crime chegou a fugir, mas, segundo a polícia, ele foi localizado e preso.