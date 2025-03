Notebook 'salva' motociclista baleado durante assalto

Homem foi atingido nas costas - Foto: Rprodução/Redes Sociais

Um homem de 35 anos foi baleado nas costas durante um assalto na noite de terça-feira, 18, no bairro Jaguara, na zona oeste de São Paulo, e não sofreu graves ferimentos porque o tiro atingiu o notebook que ele carregava na mochila, amortecendo o impacto. O crime aconteceu por volta das 19h na Rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com as investigações, a vítima trafegava de motocicleta quando foi abordada por um grupo de aproximadamente cinco criminosos, um deles armado. Um dos assaltantes jogou uma bicicleta contra a moto do homem, forçando-o a parar.

Na sequência, os criminosos desligaram o veículo e um deles atirou contra as costas do motociclista. Em seguida, os assaltantes revistaram seus pertences e fugiram com a motocicleta, deixando as bicicletas no local.

A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Osasco, onde recebeu atendimento médico. Sua motocicleta foi localizada em Osasco, no bairro Rochdale. O 33º Distrito Policial (Pirituba) investiga o caso.