Quatro pessoas morrem e 11 ficam feridas após ônibus tombar na Bahia

Local onde ocorreu acidente é conhecido como "curva dos 40" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um acidente de ônibus na BR-110, zona rural de Catu, deixou ao menos quatro pessoas mortas e 11 feridas, na madrugada de segunda-feira, 11. O ônibus saiu de Aracaju, em Sergipe, e tinha como destino a cidade baiana de Madre de Deus.

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia com a Polícia Civil, no ônibus havia cerca de 40 pessoas. O local onde ocorreu o acidente é conhecido como "curva dos 40" e fica a cerca de 1h20 do destino final dos passageiros.

Leia mais

>> Colisão entre dois veículos deixa cinco pessoas feridas na Bahia

>> Batida entre dois carros deixa um morto e cinco feridos na Bahia



Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), 11 vítimas foram levadas para o Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas, cidade que fica a 29 km de distância de Catu. Os estados de saúde das vítimas não foram detalhados.

Ainda segundo a Polícia Civil, outros feridos foram levados para unidades de saúde de Catu, mas o número e os estados de saúde não foram detalhados. Os nomes dos mortos no acidente também não foram divulgados.