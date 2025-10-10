TRAGÉDIA
Quatro pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na Bahia
Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, no km 944, envolvendo dois veículos de passeio
Por Luan Julião
Um grave acidente na BR-349, em Correntina, no oeste da Bahia, deixou quatro pessoas mortas e três feridasm duas delas em estado grave na manhã desta sexta-feira, 10. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois veículos de passeio por volta das 5h, no km 944 da rodovia.
Das sete pessoas envolvidas, duas morreram no local, enquanto outras duas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Uma vítima sofreu ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos ficaram presos nas ferragens, sendo resgatados pelas equipes de socorro.
Os corpos das vítimas que acabaram morrendo foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) ficou responsável pela realização da perícia. A pista já foi liberada e o trânsito flui normalmente, mas a investigação seguirá para apurar as causas do acidente.
