TRAGÉDIA

Quatro pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na Bahia

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, no km 944, envolvendo dois veículos de passeio

Luan Julião

Por Luan Julião

10/10/2025 - 14:06 h
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal -

Um grave acidente na BR-349, em Correntina, no oeste da Bahia, deixou quatro pessoas mortas e três feridasm duas delas em estado grave na manhã desta sexta-feira, 10. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu dois veículos de passeio por volta das 5h, no km 944 da rodovia.

Das sete pessoas envolvidas, duas morreram no local, enquanto outras duas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Uma vítima sofreu ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os feridos ficaram presos nas ferragens, sendo resgatados pelas equipes de socorro.

Bom Jesus dos Passos ganha usina de beneficiamento de Pescado
Transporte escolar irregular: ex-prefeito de Serrinha é punido pelo TCM-BA
O que pesa contra Binho Galinha? Parecer detalha o que levou o deputado à prisão

Os corpos das vítimas que acabaram morrendo foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) ficou responsável pela realização da perícia. A pista já foi liberada e o trânsito flui normalmente, mas a investigação seguirá para apurar as causas do acidente.

