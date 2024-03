Queda de avião na Bahia será apurada por órgão de Pernambuco | A TARDE

O acidente de avião que causou a morte do piloto Jairo Souza, em São Sebastião do Passé, será investigado em Pernambuco. A apuração será do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II), em Recife (PE).

A aeronave caiu por volta das 10h30 desta quinta-feira, 14, em Sereia, na zona rural do município, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O avião saiu de Caruaru (PE) com destino à Guanambi, no sudoeste baiano. Em entrevista ao G1, um trabalhador rural disse que antes de chegar ao solo, a aeronave bateu em uma árvore. O piloto era o único ocupante e estava levando o avião para empresários.

No dia 14 de março de 2007, mesmo dia da queda do avião que matou Jairo Souza, outro acidente marcou a história da cidade. Uma aeronave de pequeno porte de uma transportadora de valores caiu e quatro pessoas morreram. Na ocasião, eles levaram R$ 5,5 milhões que foram espalhados pela localidade de Maracangalha, também na rural de São Sebastião do Passé.

Por causa do dinheiro, casas foram invadidas e pessoas acabaram baleadas. A polícia conseguiu recuperar apenas R$ 500 mil da quantia.