Corpo do piloto que morreu em acidente aéreo é retirado do avião | A TARDE

O corpo de Jairo Souza, piloto do avião que caiu em São Sebastião do Passé, foi retirado pelos bombeiros na tarde desta quinta-feira, 14. Ele estava sozinho na aeronave de pequeno porte Seneca PT-REY.

>>> São Sebastião: queda de avião ocorre exatos 17 anos depois de tragédia

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMBA), testemunhas informaram que o avião perdeu altitude, se chocou com o solo e pegou fogo. O incêndio foi debelado pelos militares.

O caso aconteceu na na localidade da Sereia, zona rural do município, em trecho da BR-110, no final da manhã. O corpo do piloto foi encaminhado para o Instituto Médio Legal (IML) de Santo Amaro.

Segundo um trabalhador rural, o avião teria batido em uma árvore e caiu pegando fogo. No entanto, a informação completa ainda não foi confirmada pelos órgãos oficiais. A aeronave saiu de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi.

A aeronave caiu em São Sebastião do Passé 17 depois de outra tragédia | Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros