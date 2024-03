São Sebastião: queda de avião ocorre exatos 17 anos depois de tragédia | A TARDE

O acidente com o avião que caiu na manhã desta quinta-feira, 14, na cidade de São Sebastião do Passé, acontece, justamente na mesma data que uma tragédia parecida ocorreu no mesmo município.

No dia 14 de março de 2007, um avião bimotor que transportava milhões de reais, também caiu em São Sebastião do Passé. Na época, o acidente ocorreu numa fazenda conhecida como Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Maracangalha, resultando na morte de quatro pessoas.

Por causa do valor milionário que o avião transportava, Maracangalha e toda cidade de São Sebastião do Passé passaram por momentos de caos, com grupos armados entrando nas residências dos moradores em busca de dinheiro.

Já no caso desta quinta-feira, 14, informações preliminares indicam que a aeronave vinha da cidade de Guanambi em voo fretado. O número de vítimas ainda não confirmado, e apenas a morte do piloto foi confirmado.