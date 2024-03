Saiba quem era o piloto que morreu em acidente aéreo na Bahia | A TARDE

O piloto que morreu na manhã desta quinta-feira, 14, após a queda de avião em São Sebastião do Passé, Região Metropolitana de Salvador, foi identificado como Jairo Souza, de 53 anos. Jairo natural da cidade Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e residia no bairro Alto do Moura.

O piloto era casado e, segundo informações preliminares, deixou uma filha de 24 anos, que mora na Flórida. O pai de Jairo também era piloto e morreu em 2015.

O prefeito da cidade de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, lamentou a morte do piloto, afirmando que Jairo "contribuiu bastante com a história do nosso aeroporto Oscar Laranjeira".

O acidente

Jairo estava sozinho na aeronave de pequeno porte Seneca PT-REY. A queda do avião aconteceu na localidade da Sereia, em uma fazenda, ao lado de uma fábrica de velas, em trecho da BR-110, na zona rural de São Sebastião do Passé.

>> São Sebastião: queda de avião ocorre exatos 17 anos depois de tragédia

Segundo um trabalhador rural, o avião teria batido em uma árvore e caiu pegando fogo. Informação essa que ainda não foi confirmada pelos órgãos oficiais. A aeronave saiu de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi. Segundo informações preliminares, a aeronave tinha sido comprada por dois empresários da região.

Jairo voltaria para Caruaru para participar de um evento "Caruaru aéreo show, coma presentação de uma Esquadrilha da Fumaça. Por causa do ocorrido, o evento foi cancelado.

Cenipa investiga o caso



Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou em nota enviado ao Portal A TARDE, que está investigando o ocorrido e, "em um menor prazo possível", informará o resultado.

O órgão explicou que na "ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação [...] Em breve, a ocorrência de matrícula PT-REY, no município de São Sebastião do Passé (BA), estará disponível para consulta no Painel SIPAER"