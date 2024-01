Radialista Alexandre Orreda morre aos 58 anos em Lauro de Freitas | A TARDE

O radialista Alexandre Orreda, de 58 anos, morreu nesta sexta-feira, 29, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, após sofrer um acidente vascular cerebral. Orreda deixa duas filhas.

O comunicador ficou internado por duas semanas no Hospital Aeroporto. O falecimento do locutor foi comunicado pela família nas redes sociais. Ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento. "Sentiremos a sua falta e sabemos que ele está em um lugar melhor. Agradecemos todas as mensagens de conforto e orações recebidas até agora. Sabemos que Alexandre era uma pessoa muito querida por todos pelo seu carinho, profissionalismo, amizade e alegria. Para sempre o teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão e saudade", escreveram.

Nascido em Curitiba, estado do Paraná, Orreda se mudou para Salvador em 1988. Na capital baiana, passou pela Rádio Cidade, e em 1991, entrou para a GFM, antiga Globo FM, e se destacou nos programas "Happy Hour" e "Programa das Sete".

Além de radialista, Orreda era advogado.