Reajuste: passagens intermunicipais vão aumentar a partir desta quinta

AUMENTO NO BOLSO

- Foto: Carol Garcia/GOVBA

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, nesta quarta-feira, 9, que as tarifas de transporte rodoviário intermunicipal sofrerão reajuste de 6,84%. O aumento já vigorará a partir desta quinta-feira, 10.

De acordo com a Agerba, a decisão de ajustar os valores considera os custos operacionais e busca assegurar a continuidade dos serviços prestados no estado. O último reajuste registrado no sistema foi em 16 de agosto de 2023.

Leia também:



>> Mais de 60 mil baianos estão sem água após furto de equipamento

>> Governo abre inscrições com mais de 5 mil vagas de estágio

>> Criança morre após comer bombom envenenado com chumbinho

Para ilustrar o impacto no bolso dos passageiros, o Portal MASSA! simulou uma viagem saindo de Salvador com destino a Vitória da Conquista, na região sudoeste do estado. A diferença entre os novos valores ultrapassa R$ 25, sem o acréscimo das taxas para compras pela internet e tarifa de embarque.

Confira:

Convencional

Valor atual da passagem: R$ 162,31 (sem acréscimo de taxas)

Valor reajustado: R$ 173,42 (sem acréscimo de taxas)

Semi leito

Valor atual da passagem: R$ 243,14 (sem acréscimo de taxas)

Valor reajustado: R$ 259,77 (sem acréscimo de taxas)

Leito

Valor atual da passagem: R$ 305,06 (sem acréscimo de taxas)

Valor reajustado: R$ 325,93 (sem acréscimo de taxas)