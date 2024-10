Criança morre após comer bombom envenenado com chumbinho

Caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios - Foto: Divulgação | Prefeitura do Rio

Uma criança de 7 anos, identificada como Benjamim Rodrigues Ribeiro, morreu nesta quarta-feira, 9, no Rio de Janeiro, após ingerir um bombom envenenado. Ele ficou internado 10 dias no Hospital Miguel Couto.

A morte cerebral foi confirmada pela diretoria da unidade de saúde. O colega de escola, Ythallo Rafael, de 6 anos, também morreu após comer o bombom. No hospital, a equipe médica informou que encontrou chumbinho no organismo do Benjamim.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ambos tiveram atendimento prévio na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho em estado grave. Eles eram vizinhos no Morro da Primavera, no bairro de Cavalcanti, zona norte do Rio de Janeiro.

Há suspeita que uma mulher teria passado de moto e oferecido o bombom às crianças na rua. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.