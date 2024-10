Idosa conhecida como 'Vovó do tráfico' é presa por liderar organização

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 9, a Polícia Civil prendeu uma idosa de 72 anos, conhecida como "Vovó do tráfico", em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A detenção foi realizada pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), que investiga a atuação de organizações criminosas na região.

De acordo com as autoridades, a idosa era parte de uma quadrilha que operava sob o comando de seu marido, conhecido como "Zé da galera", que já se encontra preso. Ele desempenhava um papel significativo no tráfico de entorpecentes na cidade. A prisão de "Vovó do tráfico" se deu após a descoberta de que ela estava atuando ativamente para manter as atividades da organização criminosa.

As investigações revelaram, por meio de áudios interceptados, que a idosa começou a cobrar dividas de usuários de drogas de forma presencial. Além disso, ela também colaborava com o pagamento de despesas de outros membros da quadrilha que já estavam encarcerados. Essas ações demonstram o papel central que "Vovó do tráfico" exerceu na continuidade das operações do grupo criminoso.