Mulher é encontrada morta nas proximidades da Estação da Lapa

O corpo de uma mulher foi encontrado nas proximidades da Estação da Lapa na manhã desta quarta-feira, 9. O corpo da mulher, ainda sem identificação, foi achado sobre os entulhos. Informações iniciais apontam que um homem efetuou os tiros e fugiu em direção ao bairro de Nazaré.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe esteve no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito da vítima. "Foi acionado o DPT para realizar a perícia e remover o corpo”, disse a corporação em nota.

Equipes da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar preservaram a cena do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), bem como equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte. De acordo com a ocorrência, testemunhas relataram que um homem efetuou os tiros e fugiu em direção ao bairro de Nazaré. As guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e o caso segue em investigação.