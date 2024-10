Idosa morre carbonizada em cima da própria cama após incêndio

Delegacia que investiga o caso - Foto: Reprodução/ Google StreetView

Um incêndio atingiu uma residência em Campina do Monte Alegre, no interior de São Paulo, Na noite desta terça-feira (8), levando à morte de uma idosa de 75 anos. A vítima foi encontrada em sua cama, já em chamas, após o Corpo de Bombeiros ser acionado por volta das 21h.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), guardas civis municipais que chegaram ao local constataram que um dos quartos da casa estava completamente tomado pelo fogo. A filha da idosa compareceu à cena e informou que sua mãe morava sozinha.

Equipes do Instituto de Criminalística foram chamadas para realizar a perícia no local, enquanto o corpo da vítima passará por um exame necroscópico no Instituto Médico Legal. A ocorrência foi registrada como incêndio pela Delegacia Seccional de Itapetininga, que conduzirá a investigação sobre o caso.