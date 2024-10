Homem ganha sorteio e golpistas tomam todo o prêmio em Ipiaú

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Ipiaú após a denúncia registrada - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

Um homem, identificado inicialmente como Gazo Locutor, foi vítima de um golpe envolvendo um sorteio denominado "Pix da Sorte". Segundo a Polícia Militar, o caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Ipiaú após a denúncia registrada nesta quarta-feira (9), no bairro Euclides Neto, em Ipiaú.



Gazo Locutor, vítima de golpe em Ipiaú | Foto: Reprodução / Redes Sociais

De acordo com o relato do comunicante, de 41 anos, ele havia sido premiado com uma motocicleta 0km e R$10.000,00 no sorteio. No entanto, após a vitória, Gazo foi contatado por um indivíduo que se identificou como o responsável pela rifa, informando que o veículo estava com defeito. O golpista sugeriu que o radialista vendesse a moto e prometeu que o valor seria ressarcido.

Confiando na instrução, Gazo seguiu o plano e transferiu o valor obtido com a venda da motocicleta, além do prêmio em dinheiro, para duas contas correntes indicadas pelo estelionatário. Após a transação, o golpe foi revelado.

As investigações para localizar os envolvidos já estão em andamento, com as autoridades informando que os suspeitos foram identificados e estão sendo ouvidos.