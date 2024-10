Homem que estuprou crianças muda de gênero e tenta enganar a PF

- Foto: Reprodução

O ex-deputado estadual Nilson Machado, condenado a 20 anos de prisão por estupro de vulnerável, mudou de gênero e passou a se chamar Catarina da Lapa enquanto estava foragido. A transição ocorreu durante o período em que ele estava sendo procurado pela polícia, e não foi mencionada no processo, conforme revelou uma reportagem do Metrópoles.

Catarina tentou enganar os investigadores ao negar que algum dia havia sido Nilson Nelson. No entanto, a polícia desconfiou e descobriu que ela havia assumido a identidade de "Duduco", condenado por abusar de crianças e adolescentes em uma creche por ele administrada em 2013. A ex-parlamentar de Florianópolis (SC) estava foragida há um ano e foi encontrada no Rio de Janeiro.



A prisão de Catarina foi realizada após investigações e troca de informações entre policiais federais do Núcleo de Capturas da PF no Rio de Janeiro (Nucap/SO/Drex), cumprindo assim o mandado de prisão definitiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital (TJSC).