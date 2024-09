Receita Federal apreende brinquedos piratas em Feira de Santana

Operação conta com 30 servidores - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira,19, a Receita Federal iniciou a "Operação Corsários III" em Feira de Santana, com o objetivo de retirar brinquedos piratas do mercado. A operação conta com 30 servidores e está sendo realizada em seis empresas da cidade.

As operações anteriores, "Corsários I" e "Corsários II", também em Feira de Santana, resultaram na apreensão de produtos falsificados, incluindo eletrônicos e vestuário, totalizando valores expressivos: aproximadamente R$ 280 mil e R$ 626 mil, respectivamente.