Homem é preso pela PM com maconha e munições em Salvador

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada de quinta-feira (18), no bairro do Jardim dos Namorados, em Salvador. Durante a ação, foram encontrados 61 kg de entorpecentes, além de munições de diversos calibres e outros materiais relacionados a armas de fogo.

Os policiais realizavam rondas quando abordaram o condutor de um veículo que trafegava na região, que estava com uma sacola de maconha. Com isso, o indivíduo informou aos militares a localização de mais materiais ilícitos no Iguatemi e em São Gonçalo do Retiro, locais onde foram encontradas mais drogas, equipamento para o uso de armas de fogo e outros materiais.

Na ação foram apreendidos 61 pacotes de maconha pesando 1kg cada, 50 munições 556, 200 de calibre 38, 23 de calibre 9mm, seis de calibre 12, dois coldres para armas de fogo e quatro carregadores, um para pistola e três para fuzil, uma bandoleira para o porte de arma longa, quatro placas veiculares e três balanças de precisão.

Todo o material localizado pela PM, juntamente com o indivíduo, foi encaminhado para Central de Flagrantes e lá foram adotadas as medidas cabíveis.