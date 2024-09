Vídeo: celular explode no bolso de homem em Feira de Santana

Celular ficou completamente destruído. - Foto: Divulgação

Um celular explodiu no bolso de um homem enquanto ele limpava uma calçada em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Câmeras de segurança registraram o momento em que o celular pegou fogo. O homem sofreu queimaduras superficiais.

As imagens mostram fumaça saindo do bolso do short dele. Desesperado, ele rapidamente tirou a peça, e poucos segundos depois, o aparelho explodiu.

O bolso do short e a blusa do homem ficaram queimados, e o celular ficou completamente destruído.

Veja vídeo: