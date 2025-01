Reconhecimento Facial prende 12 foragidos nas primeiras 48 horas

A ferramenta tem sido aplicada em pontos de grande circulação e eventos - Foto: Divulgação / SSP

Doze pessoas com mandados de prisão foram capturadas nas primeiras 48 horas de 2025 graças às câmeras inteligentes do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). As prisões ocorreram em Salvador, Barreiras, Porto Seguro, Ilhéus e Itabuna.

Entre os presos, quatro eram procurados por homicídio, cinco por roubo e três por dívida de pensão alimentícia. A primeira captura ocorreu em Salvador, no dia 1° de janeiro, durante as celebrações de Ano Novo, quando um homem procurado por roubo e outro por dívida de pensão alimentícia foram detidos.

Seguindo os alertas do sistema, mais cinco pessoas foram localizadas em Salvador, todas com mandados por homicídio e roubo. As equipes das 2ª, 12ª, 17ª, 36ª CIPM, além do Comando de Policiamento Regional (CPRC) Central, realizaram as prisões.

Em Barreiras, no Oeste baiano, e em Porto Seguro, no Extremo Sul, três pessoas foram presas por débito alimentício, enquanto Ilhéus e Itabuna registraram a captura de dois homens procurados por homicídio.

O Sistema de Reconhecimento Facial da SSP-BA, lançado em 2019, tem sido crucial para localizar foragidos da Justiça. Em 2024, a tecnologia levou à prisão de 1.131 procurados, totalizando 2.397 prisões desde seu lançamento.

A ferramenta tem sido aplicada em pontos de grande circulação e eventos, como micaretas e festas juninas, para identificar e retirar de circulação criminosos procurados por diversos tipos de delitos, incluindo homicídio, tráfico de drogas, crimes contra a mulher, e lesões corporais, entre outros.