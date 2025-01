Criança de 11 anos é esquecida em rodovia e é resgatada pela PRF

Após a comunicação com os familiares, a criança foi devolvida com segurança - Foto: Divulgação PRF

Uma criança de 11 anos foi esquecida por familiares em um restaurante às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira, 02. Ela foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, os policiais estavam almoçando no restaurante quando foram informados sobre a criança perdida, que procurava pelos avós no local. Ao iniciar as buscas pelos responsáveis, os policiais não os encontraram. Eles então conduziram a criança até a unidade operacional da PRF em São José dos Campos, onde conseguiram entrar em contato com a família após a menina fornecer informações.

Leia também:

>> Cinco pessoas morrem após batida entre caminhão e carro na Bahia

>> Número de acidentes em rodovias baianas foi menor neste fim de ano

>> Conheça 'El Chapo': matador e liderança do CV em Salvador

A falha de comunicação ocorreu porque a criança estava em um carro com os avós, enquanto tios e primos viajavam em outro. A família só percebeu o desaparecimento da menina quando pararam em um posto de combustível, 30 quilômetros à frente.

Após a comunicação com os familiares, a criança foi devolvida com segurança. A PRF alerta que, durante o período de férias, o número de desaparecimentos pode aumentar, especialmente nas rodovias, devido ao grande movimento nos estabelecimentos às margens. “A recomendação da Polícia é nunca deixar uma criança ir sozinha ao banheiro ou comprar algo e, antes de seguir viagem, conferir se todos os passageiros estão embarcados”, destacou o órgão.