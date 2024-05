Recuperado, homem acorda do coma após receber mais de 18 tiros em bar | A TARDE

O homem de 34 anos que recebeu mais de 18 tiros após uma briga em um bar, acordou após ficar em coma por mais de 20 dias. Quatro dos 18 tiros atingiram a cabeça dele.

O crime aconteceu no dia 20 de abril, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Tiago Araújo Santos, de 34 anos, ficou internado em estado grave, no Hospital Geral do Estado (HGE). O caso aconteceu um estabelecimento localizado em um condomínio do bairro de Itinga.



Familiares disseram que ele está bem, falando e andando normalmente, e sem sequelas. Tiago vai passar por uma cirurgia para melhorar apenas a estética da cabeça dele, que foi impactada por causa dos disparos.

Relembre

Informações apontaram que Tiago Araújo teve uma discussão, no bar do condomínio, com o suspeito de efetuar os disparos. Em seguida, o homem foi até a casa onde mora, pegou uma ama, voltou no local e disparou várias vezes na vítima.

O familiar falou ainda que Tiago não conhece o suspeito e "estava na hora errada e local errado".



A Polícia Civil informou que o caso é investigado na delegacia de Itinga.

