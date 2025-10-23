Redenção II: Operação contra facções é deflagrada em presídio na Bahia

Seap e MPBA deflagram operação e realizam revistas no Conjunto Penal de Eunápolis - Foto: NUCOM / Seap

A 'Operação Redenção II' foi deflagrada de forma conjunta no Conjunto Penal de Eunápolis, extremo sul do estado, com o objetivo de impedir a comunicação entre lideranças de facções, que cumprem pena na unidade, e o mundo externo.

Durante a operação, estão sendo realizadas revistas em todos os pavilhões do presídio, com apoio de equipes especializadas, para localizar e apreender materiais ilícitos.

A ação foi conduzida em conjunto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) e dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e de Execução Penal (Gaep).

A operação integra o conjunto de ações estratégicas da Seap e do MPBA voltadas ao enfrentamento ao crime organizado e ao fortalecimento da segurança e da regularidade da Unidade de Eunápolis e de todo sistema prisional baiano.