Religioso foi segundo preso por morte de Sara Mariano; saiba quem é | A TARDE

A Polícia Civil prendeu a noite de terça-feira, 14, o segundo suspeito de participar do assassinato da cantora gospel Sara Mariano. Trata-se do religioso conhecido nas igrejas como Bispo Zadoque. Ele foi preso na localidade Gameleira, na Ilha de Itaparica. As informações foram confirmadas pelo Portal A TARDE.

O Bispo Zadoque era um amigo do casal e teria sido comparsa de Ederlan Santos Mariano, marido da cantora gospel, que é o suspeito de liderar a ação criminosa. Ederlan está preso desde o dia 28 de outubro, quatro dias após o desaparecimento de Sara.

Um vídeo ao qual o Portal A TARDE teve acesso mostra o religioso pregando em um culto que aconteceu no último domingo, 13 (assista abaixo).

Conforme nova confirmação do Portal A TARDE, um motorista de aplicativo foi preso nesta quarta-feira, 15, como terceiro suspeito de envolvimento no crime.

A polícia ainda não sabe de que forma Sara Mariano foi assassinada, porque o corpo dela foi encontrado parcialmente carbonizado. Só após o resultados dos laudos feitos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) é que vão confirmar a real causa da morte. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Dias D'Ávila.

Veja vídeo de pregação do Bispo Zadoque:





Reprodução | Redes Sociais