Restos mortais de mulher decepada são achados em Itaparica

O tronco de uma mulher foi encontrado na noite deste sábado (27), na BA-001, próximo a Jiribatiuba, na Ilha de Itaparica, na Bahia. Os restos mortais, enterrados com um dos braços fora da cova em um matagal, foram descobertos por populares.

A Polícia Militar da Bahia foi acionada por populares e rapidamente enviou guarnições ao local. Os policiais constataram o fato, isolaram a área, evitando o acesso de curiosos, e acionaram a Polícia Civil.

A perícia, que está no local realizando o levantamento cadavérico, conseguiu identificar que os restos mortais são de uma mulher. No entanto, a identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Vítima

Suspeitos do Crime

Fontes do Portal MASSA! indicam que dois suspeitos serão investigados preliminarmente por possível envolvimento no caso: um homem recentemente preso em Valença, no litoral da Bahia, envolvidos em assassinatos, e outro apontando como traficante, com ficha de acusação de homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e roubo em Salvador e na Região Metropolitana.

O que diz a Polícia

Nossa reportagem entrou em contato com as Polícias Militar e Civil da Bahia para apurar mais informações sobre o caso. No entanto, não houve respostas até o fechamento desta matéria.