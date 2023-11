Roberto Maynard Frank é eleito corregedor-geral de Justiça | A TARDE

Com 35 dos 63 votos no pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o desembargador Roberto Maynard Frank foi eleito corregedor-geral de Justiça para o biênio 2024-2026, em votação que aconteceu nesta terça-feira, 14. Seu concorrente, Emílio Salomão Pinto Resedá, recebeu 27 votos.



A votação pela escolha do corregedor-geral de Justiça aconteceu no mesmo dia em que a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende foi eleita presidente do TJ-BA.

Também foram eleitos o desembargador João Bôsco de Oliveira Seixas como 1º vice-presidente do TJ-BA e o desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva como 2º vice-presidente do TJ-BA, todos para o biênio 2024-2026.

Ainda faltam as eleições para corregedor geral de Justiça (CGJ), CCI e ouvidor do TJ-BA.