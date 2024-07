Rodovia completa 10 horas interditada e gera engarrafamento de 10 km

Caminhão colidiu com carro no KM 486, trecho entre Feira de Santana e Tanquinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O trecho da BR-324, entre as cidades de Feira de Santana e Tanquinho, completa 10 horas interditado e já acumula um engarrafamento que chega a 10 km nos dois sentidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a liberação da pista, que fica no trecho do KM 486, permanece sem previsão.

A interdição ocorre após um acidente entre um carro e um caminhão-tanque que transportava diesel, por volta de 6h deste sábado. A ocorrência prejudica quem está indo aproveitar o São João, pois a rodovia dá acesso a destinos muito procurados como Tanquinho, Riachão do Jacuípe, Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Jacobina e Petrolina.

Conforme a PRF, já que as duas faixas estão bloqueadas, os motoristas foram orientados a seguirem sentido BR-116 Norte até a cidade de Serrinha, para depois seguirem seus destinos.

Outros acidentes

Esse não foi o único acidente deste sábado. Também pela manhã, um acidente envolvendo três motos terminou a morte de um motociclista e outros dois feridos na BR-324.