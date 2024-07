Motociclista morre e outros dois ficam feridos em acidente na BR-324

Uma pessoa morreu no local e outras duas foram socorridas para um hospital na região - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo três motocicletas na BR-324, próximo ao antigo Posto Fiscal, nas imediações da cidade de Jacobina, na Bahia.

Os dois feridos foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas de Jacobina, onde estão recebendo os cuidados médicos necessários. Um dos feridos está em estado grave.

De acordo com informações preliminares, uma testemunha afirmou: "Um dos motociclistas teria trocado de mão, mas tinha uma carreta passando. Ele paracia estar bebendo ou com sono em cima da moto, não sei dizer ao certo, mas quando eu olhei de novo, só vi o estrago. Ele e mais outros dois motociclistas no chão".

Ainda de acordo com mesagens não oficiais, a vítima fatal seria um morador do povoado da Malhadinha, que trabalhava como mototaxista na região. No entanto, não há ainda informações oficiais sobre o que tenha, de fato, causado o acidente, nem a identidade da víttima.

A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de análise no local e coletar evidências que possam auxiliar na elucidação do caso.