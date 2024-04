Rodoviária deve receber mais de 170 mil pessoas por causa de feriado | A TARDE

Mais de 173 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Salvador até o início da próxima semana. Os baianos estão aproveitando o feriadão da Semana Santa para aproveitar os dias de descanso no interior do estado.

Para garantir o atendimento da demanda, 500 viagens extras estão previstas para o período, que serão acrescentadas aos 540 horários diários.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), os destinos mais procurados foram cidades do Recôncavo Baiano e do litoral, como Linha Verde e Região Metropolitana de Salvador. Municípios como Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro, Irecê, Xique Xique, Lençóis e Barreiras também aparecem entre os principais.

A alta procura também foi registrada no sistema Ferry-Boat. Nesta quinta-feira, 28, a fila chegou a superar 4h para veículos, segundo a Internacional Travessias Salvador (ITS). Nesta sexta, a espera é de 1h30. Cinco embarcações estão em operação durante o feriado.

A operação especial segue até a próxima terça-feira, 2, tanto no terminal São Joaquim, em Salvador, quanto em Bom Despacho, na Ilha de Itaparica.