RECORDE NA AVIAÇÃO
Rota São Paulo-Bahia lidera maior fluxo de passageiros da história
O setor aéreo brasileiro registrou o melhor janeiro desde 2000, com 9,4 milhões de passageiros
Por Jair Mendonça Jr
O setor aéreo brasileiro iniciou 2026 quebrando barreiras. Segundo dados recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o país registrou o melhor mês de janeiro de toda a série histórica, iniciada em 2000.
O grande destaque do período foi a conexão entre São Paulo e Bahia, que se consolidou como o principal corredor aéreo do Brasil, superando rotas tradicionais como a ponte aérea Rio-São Paulo.
Um marco para o turismo nacional
Ao todo, 9,4 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos pelo Brasil em janeiro. O número representa um crescimento de 9,3% em comparação ao mesmo período de 2025.
Esse fenômeno é impulsionado pelas férias de verão e por uma mudança no perfil de consumo do brasileiro, que tem buscado destinos nacionais com maior frequência.
"O resultado mostra que o brasileiro está viajando mais e movimentando a economia real — de hotéis a pequenos restaurantes", afirmou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.
Rotas mais movimentadas do Brasil
Veja o ranking do fluxo de passageiros entre estados em janeiro de 2026
1º São Paulo ↔ Bahia: 633 mil
2º São Paulo ↔ Rio de Janeiro: 600 mil
3º São Paulo ↔ Paraná: 573 mil
Guarulhos líder em embarques
Além do fluxo interestadual, os aeroportos paulistas continuam sendo os principais "hubs" do país.
O Aeroporto Internacional de Guarulhos liderou com 2,7 milhões de embarques e desembarques, seguido por Congonhas, com 2,1 milhões.
Voos internacionais e Carnaval 2026
O segmento internacional também bateu recorde, com 3 milhões de viajantes (alta de 11% sobre o ano anterior).
A tendência de alta não parou em janeiro: as projeções para o Carnaval de 2026 indicam que cerca de 2,1 milhões de pessoas utilizaram o transporte aéreo durante o feriado, um salto de 10% em relação à folia do ano passado.
Se confirmados, esses números consolidam o biênio 2025-2026 como a "era de ouro" da retomada do crescimento da aviação civil no Brasil.
