Rota São Paulo-Bahia lidera maior fluxo de passageiros da história

Baía de Todos-os-Santos, Salvador - Bahia - Foto: National Geographic Brasil

O setor aéreo brasileiro iniciou 2026 quebrando barreiras. Segundo dados recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o país registrou o melhor mês de janeiro de toda a série histórica, iniciada em 2000.

Avião da Azul em homenagem à Bahia | Foto: Jefferson Peixoto/Secom

O grande destaque do período foi a conexão entre São Paulo e Bahia, que se consolidou como o principal corredor aéreo do Brasil, superando rotas tradicionais como a ponte aérea Rio-São Paulo.

Um marco para o turismo nacional

Ao todo, 9,4 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos pelo Brasil em janeiro. O número representa um crescimento de 9,3% em comparação ao mesmo período de 2025.

Esse fenômeno é impulsionado pelas férias de verão e por uma mudança no perfil de consumo do brasileiro, que tem buscado destinos nacionais com maior frequência.

"O resultado mostra que o brasileiro está viajando mais e movimentando a economia real — de hotéis a pequenos restaurantes", afirmou o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano.

Rotas mais movimentadas do Brasil

Veja o ranking do fluxo de passageiros entre estados em janeiro de 2026

1º São Paulo ↔ Bahia: 633 mil

2º São Paulo ↔ Rio de Janeiro: 600 mil

3º São Paulo ↔ Paraná: 573 mil

Guarulhos líder em embarques

Além do fluxo interestadual, os aeroportos paulistas continuam sendo os principais "hubs" do país.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos liderou com 2,7 milhões de embarques e desembarques, seguido por Congonhas, com 2,1 milhões.

Voos internacionais e Carnaval 2026

O segmento internacional também bateu recorde, com 3 milhões de viajantes (alta de 11% sobre o ano anterior).

A tendência de alta não parou em janeiro: as projeções para o Carnaval de 2026 indicam que cerca de 2,1 milhões de pessoas utilizaram o transporte aéreo durante o feriado, um salto de 10% em relação à folia do ano passado.

Se confirmados, esses números consolidam o biênio 2025-2026 como a "era de ouro" da retomada do crescimento da aviação civil no Brasil.