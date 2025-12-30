Ruas de Itacaré travam e motoristas enfrentam longos congestionamentos

- Foto: Reprodução @adilson_texeira.ofc

A cidade de Itacaré, no sul da Bahia, reafirma sua posição como um dos destinos de Réveillon mais procurados do Brasil, mas enfrenta os desafios logísticos, fruto de uma temporada marcada pela alta procura.

Itacaré ficou em terceiro lugar no ranking de destinos mais buscados por viajantes brasileiros e estrangeiros para o período de festas de fim de ano, segundo dados recentes da plataforma Booking.com.

No entanto, nos últimos dias, o município vem registrando um intenso fluxo de veículos, gerando longos congestionamentos nas principais vias de acesso e circulação.



Relatos de moradores confirmaram longos períodos de lentidão, especialmente nesta segunda, 29, e terça, 30. "A cidade está cheia, o que é ótimo para o comércio, mas o trânsito está exigindo muita paciência. É o preço de estar em um paraíso tão procurado nesta época," comentou um empresário local.

O morador Adilson Texeira, em postagem no Instagram, registrou o congestionamento de veículos.

