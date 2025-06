SAC Barra inicia atendimento da Receita Federal nesta terça

SAC Barra passa a contar com atendimento da Receita Federal. - Foto: Ascom | Saeb

A partir desta terça-feira, 10, os cidadãos poderão ter acesso a serviços como inscrição no CPF, consulta de pendência fiscal e emissão de documento de arrecadação no Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal do Brasil (RFB) instalado no SAC Barra.

Ao todo, 13 serviços da Receita estarão disponíveis à população, graças ao termo de cooperação técnica entre a Secretaria da Administração (Saeb) e a RFB. Essa cooperação prevê a implantação do PAV em 25 postos fixos da Rede SAC ainda em 2025.

Em Salvador, além do SAC Barra, o serviço vai funcionar no SAC Comércio. No interior, estará disponível nos Pontos SAC Amargosa, Caetité, Cocos, Cruz das Almas, Guarajuba (Camaçari), Ibicoara, Ipirá, Itaberaba, Luís Eduardo Magalhães e Xique-Xique; e depois em Curaçá, Remanso, Boninal, Capim Grosso, Central, Iraquara, Mucugê, Barra da Estiva, Camacã, Canavieiras, Camamu, Coaraci e Maracás.

No SAC Barra, o PAV vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 9h às 18h; e aos sábados, de 9h às 13h. O atendimento é 100% por agendamento através do aplicativo ou portal ba.gov.br. A unidade tem capacidade para realizar 96 atendimentos por dia.