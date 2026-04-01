Saiba funcionamento de ferry, lanchas e rodoviária para Semana Santa

Travessia por ferry-boat em Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O feriadão da Semana Santa começa nesta sexta-feira, 3, e segue até domingo, 5. Na ocasião, milhares de pessoas vão chegar e sair de Salvador e, para isso, contarão com inúmeras opções de transportes.

Para facilitar a dinâmica da viagem, o portal A TARDE preparou um esquema detalhado para explicar como vão funcionar a rodoviária, os ferry-boatse as lanchas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ferry-boat Salvador-Itaparica

De acordo com a Internacional Travessias Salvador, empresa que opera o equipamento, a operação especial ocorrerá entre os dias 1º e 7 de abril.

Na ocasião, as viagens serão realizadas de hora em hora, das 5h às 23h30, nos terminais São Joaquim e Bom Despacho, podendo, em caso de grande demanda, se estender no terminal em que se apresentem alta demanda de fluxo.

Saídas extras poderão ser realizadas conforme o fluxo nos terminais e a disponibilidade da frota, respeitando a necessidade de manutenção preventiva e corretiva.

Estarão em operação cinco embarcações:

Maria Bethânia;

Rio Paraguaçu;

Ivete Sangalo;

Zumbi dos Palmares;

Anna Nery.

Para este ano, a expectativa é de que o movimento nos terminais seja igual ou até 5% superior ao observado no mesmo feriado do ano passado.

As vagas do serviço de Hora Marcada podem ser consultadas através do site.

Rodoviária

Esta será a primeira Semana Santa com a Rodoviária de Salvador funcionando em Águas Claras e, para o momento, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) preparou um esquema especial com previsões de embarque para atender o crescente aumento de passageiros.

A expectativa é que o terminal receba 88.500 passageiros, sendo quinta-feira, 2, o dia de maior movimentação, com uma estimativa de 25.000 embarques.

Veja as previsões de movimento:

Quarta-feira – 1 de abril: 13.000 embarques

Quinta-feira- 2 de abril: 25.000 embarques

Sexta-feira - 3 de abril: 13.000 embarques

Sábado - 4 de abril: 9.500 embarques

Domingo - 5 de abril: 8.000 embarques

Segunda-feira - 6 de abril: 11.500 embarques

Por conta do aumento no fluxo e para atender os viajantes com segurança, a previsão é que tenha 600 horários extras durante esse período, além dos 550 horários diários que ocorrem em médias no terminal.

Quais os d estinos com maior procura?

Recôncavo e Cidades Próximas: Santo Antônio de Jesus, Amargosa e Cachoeira.

Litoral Norte: Mata de São João (Praia do Forte/Guarajuba), Camaçari (Jauá,

Arembepe, Barra do Jacuípe, Itacimirim)

Litoral e Sul: Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro e Valença.

Norte e Nordeste da Bahia: Alagoinhas, Serrinha e Feira de Santana.

Chapada e Sertão: Lençóis, Seabra, Vitória da Conquista e Juazeiro.

Interestadual: Aracaju(SE), Maceió(AL), Nova Jerusalém, Recife, Olinda e

Petrolina(PE), Fortaleza(CE), Teresina(PI), Rio de Janeiro(RJ).

As passagens podem ser compradas nos sites das próprias empresas de transporte, assim como no próprio terminal, nos seus respectivos stands. No entanto, a procura é grande na época, o que causa filas e superlotação, então o ideal é que os bilhetes sejam adquiridos com antecedência.

Lanchas Salvador–Morro de São Paulo

O portal A TARDE entrou em contato com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), que informou que enviará o esquema em breve.

De antemão, as passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela, localizados no Terminal Náutico da Bahia, ou de forma online, por meio dos sites das empresas.

As tarifas vigentes são de R$ 152,51 no trecho Salvador–Morro de São Paulo e R$ 138,71 no percurso inverso. Há disponibilidade de passagens para todos os horários, com pagamento via cartão de crédito ou débito.

De acordo com as condições de navegação e mediante avaliação dos comandantes, a travessia poderá, eventualmente, ser realizada por meio de conexão semi-terrestre via Itaparica. A medida visa garantir a continuidade da operação e a segurança dos passageiros.

Rodovias baianas

O movimento em rodovias baianas que conectam capital e interior também deve ser intenso. De acordo com as concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte - CLN, entre os dias 2 e 6 de abril, são esperados mais de 520 mil veículos na BA-099 e BA-093, aumento de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

BA-099

Para aqueles que pretendem viajar para as praias da Linha Verde/Estrada do Coco, situadas ao longo da BA-099, a sugestão é evitar os horários de maior fluxo para um trajeto tranquilo.

A previsão é de circulação média de 168 mil veículos no período, sendo a quinta-feira, 2, com o tráfego mais intenso entre 7h e 18h, com passagem de mais de 39 mil veículos no trecho.

No domingo, 5, e na segunda, 6, a movimentação promete ser acentuada ao longo do dia, das 9h às 18h.

BA-093

Na região, devem circular mais de 360 mil veículos, entre a quinta-feira, 2, e segunda-feira, 6. O tráfego promete ser bem acentuado na quinta-feira, 2, com passagem de cerca de 103 mil veículos e na segunda-feira, 6, com previsão de 92 mil veículos.

Horários mais movimentados por trecho:

Via Parafuso: quinta-feira, das 7h às 18h e segunda-feira, das 13h às 19h;

CIA-Aeroporto: quinta-feira, das 6h às 18h, e segunda-feira, das 9h às 18h.

As rodovias mais acessadas do Sistema são a BA-526 (Cia/Aeroporto) e BA-535 (Via Parafuso), interligando os demais trechos - Via Metropolitana, BA-524 (Canal de Tráfego), BA-093 (Simões Filho/Pojuca), BA-521 (Candeias) e a BA-512.