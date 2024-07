Saiba prazo para receber nova identidade digital na Bahia

Para obter o documento é necessário fazer um agendamento - Foto: Divulgação

O novo modelo da carteira de identidade digital começou a ser emitida na Bahia nesta terça-feira, 9. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) participou da cerimônia que aconteceu no SAC do Terminal Pituaçu, em Salvador.

O prazo para receber o novo documento é de 15 dias e poderá ser solicitado, através de agendamento, no site ou aplicativo do Governo do Estado para os postos SAC Pituaçu e Salvador Shopping.

A CIN terá, além do que já é tradicional em uma carteira de identidade, informações eleitorais, habilitação para dirigir, detalhes de saúde, tipo sanguíneo, entre outras coisas, tudo em um único banco de dados.

O prazo para que cada cidadão emita seu novo documento é longo: até fevereiro de 2032. Nesse período de quase oito anos, a antiga carteira de identidade continuará sendo aceita normalmente em todo o território brasileiro.