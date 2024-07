Saiba quais são as aranhas com picadas mais perigosas do mundo

Aranha-armadeira - Foto: Divulgação | Brasil Escola

Um turista identificado como Vinícius morreu dias após supostamente ser picado por um animal peçonhento, no município de Cairu, na Bahia, no último domingo, 14. Mas engana-se quem pensa que picadas de aracnídeos são casos raros. De acordo com o boletim epidemiológico elaborado ela Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, entre os anos de 2017 a 2021 foram registrados 1.298.429 acidentes com os insetos.

O ano de 2019 bateu recorde de notificações com 38.961 casos confirmados. Já 2020 e 2021, anos que representam o pico da pandemia de coronavírus e isolamento social, a redução no número de acidentes por aranhas foi notável – possivelmente estando relacionada à maior aderência de limpeza e higienização de ambientes como forma de combate à Covid-19.

O Grupo A TARDE separou as três aranhas mais perigosas do Brasil para que a população conheça e saiba o que fazer em caso de picadas, além de se ligar nas medidas de prevenção.

Aranha-armadeira (Phoneutria)



A armadeira é uma das mais letais do mundo e é facilmente encontrada em todo Brasil. Normalmente vive em locais como troncos e palmeiras e é muito ativa durante a noite. Ela recebe esse nome por se 'armar' nas pernas traseiras.

Aranha-armadeira | Foto: Divulgação | Brasil Escola

Aranha-marrom (Loxosceles)

Responsável pela morte do turista Vinícius, apesar de pequena, a aranha-marrom é perigosa. Esse inseto gosta de quietude e a escuridão. Costuma se esconder em roupas e sapatos sendo seu ataque mais comum quando comprimida contra o corpo humano.

| Foto: Reprodução | Instituto Butantan

Aranha viúva-negra (Latrodectus)

Esse aracnídeo é menos agressivo, porém, possui um veneno altamente perigoso. A viúva-negra tem hábitos noturnos e vive em grupo. As fêmeas são maiores que os machos e podem se fingir de mortas quando ameaçadas para evitar confrontos.

Vale lembrar que os meses mais quentes, registrados no verão, é quando ocorre mais acidentes envolvendo aranhas.

| Foto: Divulgação

Como saber se fui picado por uma aranha? Se ligue em alguns sintomas:

• Cólicas

• Náuseas

• Dores

• Febre

• Inchaço

• Tremores

• Suor excessivo

O que fazer se for picado por um aracnídeo?

Se for seguro, identifique a aranha que deu uma picada, isso pode ajudar o médico a avaliar qual o melhor tratamento.

Segundo o Blog Vida Saudável do Hospital Albert Eistein, a vítima pode e lavar a área picada com um pouco de água e sabão neutro, além de aplicar um pano umedecido com água fria ou gelo para reduzir o inchaço. Mas pegue a visão, em pótese alguma faça um autodiagnóstico. Não tente remover o veneno, nem utilize torniquetes ou aplique outros produtos.

Medidas de Prevenção

• Não acumule lixo, entulho e materiais de construção em galpões e áreas abertas;

• Utilize roupas com manga comprida, calçados e luvas ao mexer em áreas de jardinagem ou rurais;

• Evite pendurar peças de roupa fora de armários e examine qualquer peça antes de vesti-la ou calçá-la;

• Vede frestas e buracos de assoalhos, forros e rodapés expostos;

• Realize uma limpeza regular atrás de móveis, quadros, cortinas e quinas;

• Use telas de proteção em janelas, portas e ralos.