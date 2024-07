Turista morre após ser picado por suposta aranha em Morro de São Paulo

Homem foi picado em um restaurante da região, na última terça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um turista de São Paulo, identificado apenas com o nome de Vinícius, morreu neste fim de semana após ser picado por uma aranha em um restaurante de Morro de São Paulo, que fica localizado no município de Cairu. Ele chegou a ficar cinco dias internado, mas não resistiu e veio a óbito neste domingo, 14.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem foi picado no restaurante Sambass Experience, na última terça-feira, 9. Ele estaria sentado em um sofá do estabelecimento, que tinha um casulo de aranha-marrom, quando houve o 'ataque' do animal.

Logo de imediato, ele foi encaminhado para uma Unidade Pronto de Atendimento (UPA), mas foi transferido para uma unidade de saúde no município de Valença, onde teriam tido problemas com a demora no atendimento.

O rapaz ainda chegou a ir para outra unidade, em Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu internado no restante da semana. Na sexta, 12, ele teve um agravamento do quadro clínico e foi direcionado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Imagens obtidas pelo Portal A TARDE mostram o rapaz sendo socorrido e a região da perna inflamada, com coloração bastante escura. Após ficar entubado, o rapaz veio a falecer na madrugada deste domingo, 14.