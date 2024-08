Saiba quando vai ser o sorteio da 'nova' Champions League

Nova Champions League chega cheio de novidade - Foto: Paul ELLIS | AFP

O sorteio para decidir o futuro dos 32 times que irão disputar a maior competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões, já tem data. Será no dia 29 de agosto, e pela primeira vez, será desenvolvido por um software.

Serão quatro potes, sendo nove clubes em cada um deles, separados com base no coeficiente do ranking da Uefa. O novo método permitirá reduzir o diferencial entre equipes com melhor e pior pontuação no ranking, apresentando uma simulação em que essa redução atingiu perto de 50%.

O computador definirá em instantes os rivais que a equipe terá pela frente, sendo oito adversários (dois de cada pote), quatro jogos fora e o mesmo número em casa.

Como vai funcionar?

Ao todo, a primeira fase terá 36 times, sendo 29 que confirmaram a vaga de forma direta e outros sete oriundos dos playoffs.

Da posição 9 até 24, os times se enfrentarão em para decidir as outras oito vagas nas oitavas. Os demais times são eliminados de forma direta.

Apesar do sorteio no final do mês, a Champions League 2024/25 começou no 9 de julho, com a fase preliminar que define os últimos classificados para a nova fase de pontos corridos. A final será no dia 31 de maio de 2025.

Playoffs da fase de liga

1ª fase: 9 e 10 de julho (ida); 16 e 17 de julho (volta)

2ª fase: 23 e 24 de julho (ida); 30 e 31 de julho (volta)

3ª fase: 6 e 7 de agosto (ida); 13 de agosto (volta)

4ª fase: 20 e 21 de agosto (ida); 27 e 28 de agosto (volta)

Fase da liga

1ª rodada: 17 a 19 de setembro

2ª rodada: 1 e 2 de outubro

3ª rodada: 22 e 23 de outubro

4ª rodada: 5 e 6 de novembro

5ª rodada: 26 e 27 de novembro

6ª rodada: 10 e 11 de dezembro

7ª rodada: 21 e 22 de janeiro

8ª rodada: 29 de janeiro

Mata-mata

Playoffs do mata-mata: 11 e 12 de fevereiro (ida); 18 e 19 de fevereiro (volta)

Oitavas de final: 4 e 5 de março (ida); 11 e 12 de março (volta)

Quartas de final: 8 e 9 de abril (ida); 15 e 16 de abril (volta)

Semifinais: 29 e 30 de abril (ida); 6 e 7 de maio (volta)

Final: 31 de maio