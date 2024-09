Saiba quem são as vítimas executadas em aldeia indígena na Bahia

A aldeia indígena Pataxó de Nova Coroa fica no distrito de Coroa Vermelha - Foto: Reprodução | Twitter

Gabriel Machado Barreto, 20 anos, Eliseu Souza Oliveira, 21 anos, e Tiago Nascimento de Almeida, de 37 anos. Esses são os nomes das vítimas encontradas mortas em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia, na manhã deste sábado (7).

Os corpos foram encontrados com marcas de tiros e dentro de um imóvel na aldeia indígena Pataxó de Nova Coroa. No entanto, não há confirmações se as vítimas eram indígenas.

De acordo com a Polícia Civil, há informações de que homens armados chegaram na região e executaram o trio.

Ainda segundo o órgão, também há indícios de que a motivação esteja relacionada ao tráfico de drogas.

Conforme nota, o Departamento de Polícia Técnica esteve no local e realizou perícia, cujos laudos ajudarão na investigação do crime.