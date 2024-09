Três corpos com marcas de tiros são encontrados dentro de aldeia na BA

A aldeia indígena Pataxó de Nova Coroa fica no distrito de Coroa Vermelha - Foto: Reprodução | Twitter

Três corpos com marcas de tiros foram encontrados, neste sábado, 7, dentro de uma casa na aldeia Nova Coroa, em Santa Cruz Cabrália, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas no município.

Conforme a PM, os corpos encontrados no local eram de pessoas residentes no bairro Vila Valdete, em Porto Seguro, cidade que fica a 17 km da aldeia. Ainda não há informações sobre as identidades das vítimas e nem se eram indígenas.

Leia mais:

>> "Aquilo jamais foi um golpe de Estado", diz Bolsonaro na Paulista

>> Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de 'psicopata'

>> Secretário baiano é cotado para Ministério dos Direitos Humanos

A aldeia indígena Pataxó de Nova Coroa fica no distrito de Coroa Vermelha e recebe turistas semanalmente.