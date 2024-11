Salário de até 6.9 mil; concurso dos Correios tem 200 vagas na Bahia

São 196 vagas na Bahia - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Encerram-se nesta segunda-feira, 28, as inscrições para o concurso dos Correios. Ao todo, serão 3.5 mil vagas no Brasil, das quais 196s ão paraa Bahia. As oportunidades são para os cargos de carteiro e de analista, que inclui diversas formações.

As inscrições podem ser feitas até as 23h. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 15 de dezembro em várias cidades de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Vagas na Bahia:

- Agentes de Correios

Do total, 188 vagas são para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. Veja o edital.

A carreira é de nível médio e exige que o candidato apresente, após a aprovação, certificado de conclusão ou diploma do ensino médio (colegial), mas ele não precisa ter feito faculdade.

Barreiras: 17 vagas para ampla concorrência, 3 para PCDs e 8 para negros e indígenas;

Feira de Santana: 29 vagas para ampla concorrência, 5 para PCDs e 15 para negros e indígenas;

Itabuna: 18 vagas para ampla concorrência, 3 para PCDs e 9 para negros e indígenas;

Juazeiro: 27 vagas para ampla concorrência, 5 para PCDs e 14 para negros e indígenas;

Salvador: 2 vagas para ampla concorrência e 1 para negros e indígenas;

Vitória da Conquista: 19 vagas para ampla concorrência, 3 para PCDs e 10 para negros e indígenas.

- Analistas de Correios

Oito oportunidades são para analista, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48.

Salvador: engenheiro mecânico - 1 vaga para ampla concorrência e 1 para negros e indígenas;

Salvador: engenheiro eletricista - 1 vaga para ampla concorrência;

Salvador: engenheiro civil - 1 vaga para ampla concorrência;

Salvador: arquiteto - 1 vaga para ampla concorrência;

Salvador: analista de suporte de sistemas - 1 vaga para ampla concorrência;

Salvador: advogado - 1 vaga para ampla concorrência e 1 para negros e indígenas.

Para ambos os cargos, os Correios oferecem vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1,4 mil, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-creche e possibilidade de adesão ao plano de saúde.

Interessados devem acessar o site do IBFC e preencher os dados solicitados. A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 39,80 e, para o nível superior, de R$ 42. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção do pagamento até sexta-feira (11).