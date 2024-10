Saiba quais conteúdos estudar para concurso dos Correios

Recentemente lançado, o edital do concurso dos Correios já prepara uma lista de conteúdos que devem ser cobrados - Foto: Divulgação | Agência Brasil

Recentemente lançado, o edital do concurso dos Correios já prepara uma lista de conteúdos que devem ser cobrados no primeiro concurso de nível nacional após um hiato de 13 anos. Alguns temas já são de conhecimento de grande parte dos concurseiros, como língua portuguesa, matemática e outros conhecimentos gerais, que serão diferenciados com o nível escolhido pelo candidato.

Neste certame, serão oferecidas 3.469 vagas, sendo 3.099 para agente de Correios (nível médio) e 369 para analista de Correios (nível superior). O salário inicial é de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente. Para o Nordeste, serão mais de 760 vagas (669 para nível médio e 62 vagas para nível superior).

Na terça-feira, 15, os editais do concurso passaram por retificação. Entre as mudanças, está de que, a partir de agora, as provas de nível médio e superior serão realizadas no período da tarde



Para o nível médio, será cobrada língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta, ética e integridade. Para aqueles candidatos que optarem pelo nível superior, além das matérias básicas, ainda contarão com conhecimentos específicos em cada área escolhida, seja para advogado, analista de sistema, arquiteto, arquivologista, assistente social e engenheiro.

A professora e especialista em Estudos Linguísticos e Literários, Rose Sampaio, explica que os candidatos precisam estar atentos ao que é cobrado pela banca, e que apesar de serem conteúdos chaves para os certames, é necessário se preparar para o novo concurso.



“Existe uma legislação própria dos Correios. Eles [os candidatos] precisam, por conseguinte, verificar esse processo de informações técnicas que o Correio exige e, a partir desse entendimento de quais são as disciplinas, eles vão montar um plano de estudos por disciplina reconhecendo os conteúdos, fazendo resolução de questões, fazendo simulados, assistindo a videoaulas. Eles precisam ter nesse planejamento o reconhecimento estratégico de quanto e como eles irão trabalhar cada um dos conteúdos”, disse ela.

Uma outra dica da profissional é preparar um plano de estudo, já que a prova está prevista para acontecer dia 15 de dezembro. Segundo ela, ter conhecimento da banca e verificar os conteúdos mais cobrados é uma estratégia muito importante para os candidatos, principalmente tratando-se da redação.

“É uma estratégia muito importante para que eles reconheçam o nível de dificuldade que eles vão verificar lá no dia da prova. Se houver redação, é importante que o candidato treine a redação. Não é possível que a parte de produção de texto seja uma parte em que o candidato dedique mais de duas horas de produção. O ideal é que o candidato leve a produção da redação. O ideal é que ele leve no máximo uma hora. São 40 minutos dedicados a esta. Produção caso a redação seja cobrada no mesmo horário em que as questões objetivas sejam realizadas”, finaliza ela.