Veja 4 dicas de como se preparar para o concurso dos Correios

Previsto para acontecer no dia 15 de dezembro, o concurso dos Correios deve ofertar quase 3,5 mil vagas imediatas - Foto: Divulgação | Pixabay

Previsto para acontecer no dia 15 de dezembro, o concurso dos Correios deve ofertar quase 3,5 mil vagas imediatas para todos os estados do Brasil e Distrito Federal e mais 5.344 para cadastro reserva. A estatal anunciou na semana passada que o edital será divulgado nesta quarta-feira, 9.

São oferecidas 3.469 vagas, sendo 3.099 para agente de Correios (nível médio) e 369 para analista de Correios (nível superior). O salário inicial é de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente. Para o Nordeste, serão mais de 760 vagas (669 para nível médio e 62 vagas para nível superior).

Leia também

>> Editais do CNPU são retificados na avaliação de títulos

>> Confira os concursos policiais previstos no Nordeste para 2024

>> Embasa divulga mais uma lista de aprovados em concurso; confira

Essa é a primeira vez que a estatal realiza um concurso de nível nacional após um hiato de 13 anos. Segundo a empresa, o certame cumpre “um compromisso com as empregadas e empregados da estatal, que passou por um processo de sucateamento no governo anterior, com vistas à privatização”.



Alguns concurseiros, portanto, estão aproveitando a oportunidade para se preparar para o certame. A especialista em Estudos Linguísticos e Literários, Rose Sampaio dá dicas de preparo para o certame:

Qual a primeira coisa que o candidato precisa fazer assim que divulgado o edital?

A primeira coisa que o candidato precisa fazer é ler o edital com atenção, identificar quais são os pontos mais importantes e não somente ler por tópicos. Ele precisa ler o edital inteiro, porque existem muitas informações que constam do edital e que o candidato ao não lê-lo fica perdido ao longo de sua preparação. Isso parece óbvio, mas muita gente acaba não fazendo, como identificação de datas, de detalhes sobre o conteúdo, de pré-requisitos, tem gente que se inscreve às vezes em determinados cargos para os quais não tem pré-requisito. A partir dessa leitura, ele vai conseguir elaborar um plano de estudos focado.

Quais são os temas mais exigidos no concurso dos Correios?

Os concurseiros precisam ficar atentos às disciplinas mais recorrentes: língua portuguesa, sociologia, matemática, informática, mas também a parte de legislação. Existe uma legislação própria dos Correios. Eles precisam, por conseguinte, verificar esse processo de informações técnicas que o Correio exige e, a partir desse entendimento de quais são as disciplinas, eles vão montar um plano de estudos por disciplina reconhecendo os conteúdos, fazendo resolução de questões, fazendo simulados, assistindo a videoaulas. Eles precisam ter nesse planejamento o reconhecimento estratégico de quanto e como eles irão trabalhar cada um dos conteúdos.

Após esses 12 anos de pausa, de que forma o candidato pode se preparar para o concurso?

É um concurso com muita expectativa. São muitas vagas, tanto vagas reais, que são aquelas que existem e que serão preenchidas pelos candidatos aprovados, quanto vagas para cadastro reserva. São mais de 9 mil vagas. Um mega concurso e portanto uma mega oportunidade de se tornar funcionário público. Dessa maneira, é necessário que eles realmente se dediquem a um plano de estudos, a um planejamento que seja feito de preferência semanalmente até a prova. São, portanto, dois meses para uma preparação. Tem como eles se prepararem nesse tempo e uma preparação focada e direcionada. O ideal é que eles procurem realmente um preparatório que dê um norte para que esses estudos aconteçam.

O que o candidato precisa saber para a realização do certame?

Para a realização desse certame, ele precisa estar bem preparado, tanto em termos de conteúdo quanto em termos emocionais. É necessário que haja essa divisão tanto para a preparação dos conteúdos programáticos do edital quanto para essa preparação emocional, esse rendimento físico, porque a realização de uma prova é uma atividade física e os candidatos não consideram isso.

É preciso que o candidato conheça o perfil da banca, os conteúdos que mais são cobrados, como eles são cobrados, é uma estratégia muito importante para que eles reconheçam o nível de dificuldade que eles vão verificar lá no dia da prova. Se houver redação, é importante que o candidato treine a redação. Não é possível que a parte de produção de texto seja uma parte em que o candidato dedique mais de duas horas de produção. O ideal é que o candidato leve a produção da redação. O ideal é que ele leve no máximo uma hora. São 40 minutos dedicados a esta. Produção caso a redação seja cobrada no mesmo horário em que as questões objetivas sejam realizadas