Correios anuncia data para divulgação do edital; saiba quando

É a primeira vez que a estatal realiza um concurso em nível nacional após 13 anos - Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

Os Correios deve lançar nesta quarta-feira, 9, o edital do seu próximo concurso público, que está previsto para acontecer no dia 15 de dezembro, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É a primeira vez que a estatal realiza um concurso em nível nacional após 13 anos.

São oferecidas 3.469 vagas, sendo 3.099 para agente de Correios (nível médio) e 369 para analista de Correios (nível superior). O salário inicial é de R$ 2.429,26 e de R$ 6.872,48, respectivamente. No Nordeste serão oferecidas 761 vagas (669 para nível médio e 62 vagas para nível superior)

Há ainda vagas para cadastro reserva: 5.344 para o cargo de agente e mais 631 para analista. De acordo com a estatal, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas.

Leia também

>> Concurso dos Correios terá 761 vagas para o Nordeste; saiba detalhes

>> Editais do CNPU são retificados na avaliação de títulos

>> Confira os concursos policiais previstos no Nordeste para 2024

Ao todo, as vagas de nível médio (agente de Correios) estão distribuídas pelo Brasil, da seguinte forma: Centro-oeste (446 vagas); Nordeste (669 vagas); Norte (240 vagas); Sudeste (1.048 vagas); Sul (696 vagas). Já as vagas de nível superior (analista de Correios) estão no Centro-oeste, com 41 vagas; Nordeste (62 vagas); Norte (177 vagas); Sudeste (61 vagas) e Sul (28 vagas)



A prova está prevista para o dia 15 de dezembro e será realizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pela organização do certame. As vagas oferecidas podem abranger até 306 localidades, segundo a empresa.

A prova para o cargo de agente de Correios (nível médio) será objetiva, com questões de múltipla escolha de conhecimentos gerais e específicos. Já a avaliação para analista de Correios (nível superior) vai cobrar, além da parte de múltipla escolha, uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas.