Provas do Concurso Banco do Brasil podem acontecer a partir de janeiro

Concurso do BB ofere bons salários - Foto: Reprodução

O aguardado Concurso do Banco do Brasil (BB) deverá ter alta adesão pelos brasileiros, e possibilitará o ingresso de novos funcionários no banco.

A prova deverá ser realizada após janeiro de 2025, já que a divulgação do edital foi prorrogada até dezembro deste ano. A divulgação do concurso foi adiada de 2022 até julho de 2025, por causa da impossibilidade do BB de convocar novos aprovados para o cargo de agente comercial.

Veja também:

>>>Correios divulga editais de concurso com mais de 3 mil vagas imediatas

>>>Notas do 'Enem dos Concursos' já estão disponíveis; saiba como conferir

A expectativa é que a Fundação Cesgranrio prepare o edital, também responsável pela banca examinadora. A instituição foi responsável pela organização do concurso no último edital.

No entanto, ainda não há confirmação. Até agora se sabe que o BB prevê a abertura de 7.200 vagas. As oportunidades de trabalho serão destinadas para os cargos de Assistente de Negócios e Gerente de Relacionamento.

>>>Veja 4 dicas de como se preparar para o concurso dos Correios

>>>Correios anuncia data para divulgação do edital; saiba quando

A expectativa é que os salários iniciais sejam de R$ 3.622, 23. Além da remuneração, os trabalhadores selecionados também receberão diversos benefícios.

Para o novo edital, uma mudança deverá ser realizada. Isso pois o Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou a abertura de um edital exclusivo para Pessoa com Deficiência (PcD).