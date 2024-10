Notas do 'Enem dos Concursos' já estão disponíveis; saiba como conferir

Resultados poderão ser consultados na área do candidato - Foto: Agência Brasil | Arquivo

A partir das 10h desta terça-feira, 8, os candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) conhecido como 'Enem dos Concursos', poderão acessar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação. A consulta estará disponível na área do candidato, no site do CPNU, o mesmo local onde foi realizada a inscrição.

Promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o CPNU foi realizado em 228 cidades e contou com a participação de 970.037 candidatos, que concorreram a 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos da Administração Pública Federal.

Disponibilidade dos Resultados

As notas divulgadas nesta terça-feira referem-se aos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (nível superior) e ao bloco 8 (nível médio). A divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa, devido a uma decisão liminar da Justiça do Distrito Federal. O Governo Federal, através da Advocacia Geral da União, já anunciou que recorrerá dessa decisão.

Além das notas, os candidatos poderão visualizar a imagem de suas provas discursivas ou redação, juntamente com um extrato detalhado do resultado, contendo a composição das notas de cada uma das provas realizadas. Esse extrato permitirá que cada candidato compreenda como a nota final foi calculada.

Detalhes da Correção

Para os candidatos de nível superior que foram classificados na prova objetiva e tiveram suas provas discursivas corrigidas, as notas serão apresentadas em dois critérios: conhecimentos específicos, que compõem 50% da nota, e conhecimentos gramaticais, que também correspondem a 50%. O resultado final será a soma dessas duas notas.

Consulta de Notas por Cargo

Cada candidato poderá verificar o resultado para os cargos em que se inscreveu, conforme os blocos do concurso. Essas informações estarão disponíveis no campo "situação do cargo" dentro do extrato do resultado, permitindo ao candidato entender sua classificação no certame.