Correios divulga editais de concurso com mais de 3 mil vagas imediatas

Os Correios anunciaram, nesta quarta-feira, 9, os editais com as regras para o novo concurso público da estatal, que oferece 3.511 (3.099 vagas de nível médio e 412 vagas de nível superior), com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As inscrições poderão ser feitas pela internet, a partir das 10h desta quinta-feira, 10, até às 23h do dia 28 de outubro.

As provas estão agendadas para o dia 15 de dezembro e serão realizadas em todas as regiões do Brasil, abrangendo até 306 localidades. A taxa de inscrição é de R$ 42,00. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

O concurso oferece 3.099 vagas para nível médio (cargo de agente de Correios) e 369 para nível superior (cargo de analista de Correios). Os salários iniciais são de R$ 2.429,26 para agentes e R$ 6.872,48 para analistas.



Também há vagas para cadastro reserva: 5.344 para agente e 631 para analista. As regras para participação estão detalhadas em dois editais distintos.

O edital completo, junto aos anexos, cronogramas e outras informações sobre o concurso, estará disponível nos sites do IBFC e dos Correios.

De acordo com os Correios, 30% das vagas serão reservadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será responsável pela organização do concurso.