Resultados da CNU são divulgados; entenda como consultar

Foram liberadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6 e 7, de nível superior, e 8, de nível médio da CNU - Foto: Getty Images

Na manhã desta terça-feira, 8, o governo federal disponibilizou o resultado das questões objetivas e a nota preliminar das provas discursivas do Concurso Nacional Unificado (CNU). As notas podem ser conferidas na área do aluno do mesmo site em que o usuário fez a inscrição.

Além do resultado, os participantes dos blocos 1 a 7 poderão checar o número de acertos e a nota ponderada de conhecimentos gerais, assim como a nota das provas de conhecimentos específicos.

Vale mencionar que os resultados do bloco 4, no entanto, estão suspensos por decisão judicial da 14ª Vara do Distrito Federal. A ação indica um suposto vazamento da prova que teria ocorrido em Recife.

Também serão disponibilizados os valores em conhecimentos específicos e gramaticais e a soma dessas notas (50% da nota total) da prova discursiva. Para isso, basta acessar o campo “situação do cargo”. Os candidatos devem ficar atentos às datas e procedimentos para garantir que as notas foram analisadas corretamente.

Os candidatos do nível médio, que aplicaram o bloco 8, poderão acessar o número de acertos por disciplina nas provas objetivas, além da nota total e ponderada, a partir das 10h da manhã. Também nesta terça, inicia-se a convocação para envio de títulos e o prazo para o envio de pedidos de revisões de notas da prova discursiva.

É importante ressaltar que a correção das provas depende das notas de corte estabelecidas pela Fundação Cesgranrio, o que significa que nem todos os participantes tiveram suas provas escritas avaliadas. Além disso, foram anuladas 7 questões nos blocos 1, 3 e 7.