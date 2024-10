Mais cara do Brasil, mansão de Márcio Garcia é anunciada por R$ 275 milhões

Mansão já foi alugada para a gravação de novelas - Foto: Reprodução

A mansão do apresentador Márcio Garcia foi colocada à venda por 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 273 milhões). Localizada no bairro de Joatinga, no Rio de Janeiro, a propriedade foi classificada como a “melhor do Rio de Janeiro” pelo corretor responsável, Cristiano Piquet.

"A Piquet Realty raramente anuncia imóveis fora dos EUA, mas quando a missão é vender a melhor casa do Rio, abrimos uma exceção. Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. A casa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Max, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para mini golfe. A casa tem 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, 2 mil metros de área intima e muito mais. Dividida em 3 núcleos com entradas independentes e segurança total. Pela primeira vez no mercado por $ 50 milhões de dólares. A melhor casa do Rio de Janeiro", diz o corretor.

Com o preço, a casa de Márcio Garcia desbanca em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade anteriormente considerada a mais cara do Brasil - a casa de 2,5 mil metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon.