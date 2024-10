Cachê de Zé Love em 'A Fazenda 16' é penhorado pela Justiça

Ex-atleta foi condenado a pagar uma dívida de R$ 243 mil - Foto: Reprodução/ Record TV

A Justiça determinou a penhora dos cachês e prêmios que o ex-jogador Zé Love receberá por sua participação no reality show A Fazenda 16, da Record. A decisão foi proferida pelo juiz Alexandre Félix da Silva no dia 1º de outubro, em um processo no qual o ex-atleta do Santos foi condenado a pagar uma dívida de R$ 243 mil. A informação é do jornalista Rogério Gentile, do UOL.

O processo foi movido por uma viúva que, em 2016, arrendou uma propriedade rural ao jogador na cidade de Promissão, interior de São Paulo, com o objetivo de exploração agropecuária. O contrato, que tinha validade de 10 anos, foi descumprido financeiramente por Zé Love, resultando em uma dívida acumulada entre 2017 e 2019, acrescida de juros, correção monetária e multas.

Sem quitar o valor da condenação, a Justiça determinou que os ganhos de Zé Love no programa da Record fossem penhorados. A expectativa é que o valor da dívida seja abatido diretamente dos pagamentos que o ex-jogador receberá por sua participação no reality.