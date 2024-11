"Salvador como capital mundial da cultura é um privilégio", diz Tourinho

Pedro Tourinho também citou os eventos simultâneos que estão ocorrendo em Salvador - Foto: Anderson Ramos | Ag. A TARDE

Salvador sedia nesta segunda-feira, 4, a abertura institucional do Seminário Cultura e Mudança do Clima, no Centro de Convenções, na Boca do Rio, em Salvador. O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, falou na abertura do evento sobre a importância do evento estar sendo realizado na capital baiana.

“Salvador como uma capital mundial da cultura é um privilégio pra gente, pra nossa população e também pro mundo. Porque Salvador tem muito a mostrar de como se construir uma identidade, de como se mostrar o papel da cultura no desenvolvimento social, no desenvolvimento urbano. Então a gente acredita que vamos aprender muito com esses países que estão aqui, mas também eles terão aqui uma experiência de mundo, de vida, de população, de comunidade e cultura que também não terão em nenhum outro lugar do mundo. Está sendo um prazer pra gente, uma honra pra cidade junto com o Governo Federal, junto com o Governo Estadual está recebendo aqui um encontro tão importante”, destacou Tourinho.

Pedro Tourinho também citou os eventos simultâneos que estão ocorrendo na capital baiana durante a semana. “Salvador está fazendo ainda mais dois eventos simultâneos ao G20, o Salvador Capital Afro, que começa na quarta-feira e o Festival Internacional de Audiovisual Negro, que também começa essa semana. Então a gente está realmente centralizando os esforços para que seja uma semana histórica em Salvador”.

Sobre a programação cultural durante o verão, o secretário destacou que Salvador já ocupou 90% da sua ocupação hoteleira para esta semana.

“Considero que o verão começou no primeiro dia de novembro com os 50 anos do Ilê, foi uma festa linda. Esse mês de novembro vai ser cheio de turistas, já temos essa semana 90% de ocupação dos hoteis. Temos nossa programação de Natal também. Esse verão será bastante longo, já que o carnaval será em março, então temos bastante coisa acontecendo na cidade, com muitas festas, muito recurso, muitos turistas e muita gente trabalhando”, afirmou.

Além do secretário, o governador Jerônimo Rodrigues, e as ministras da Cultura, Margareth Menezes, do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participaram do evento que ocorre em paralelo ao terceiro e último encontro do Grupo de Trabalho da Cultura no G20 Brasil. A iniciativa é aberta ao público e reúne experiências nacionais e internacionais da cultura para a ação climática.